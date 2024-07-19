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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 19 Temmuz 2024! Altında düşüş başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altında düşüş başladı! 19 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Bir süredir rekor üzerine rekor kırarak, yatırımcısını güldüren altın fiyatları bugün itibarıyla düşmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 621 TL'den, çeyrek ise 4 bin 193 TL'den işlem görüyor. İşte, 19 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:11
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        1

        Fed’in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

        Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.Analistleri bütün bunların yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklarına yönlendirebileceğine işaret etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 19 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI!

        Gram altın Pazartesi günü kapanışı 2 bin 629 liradan yaparken; 18 Temmuz Perşembe günü 2 bin 621 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 208 liradan, 4 bin 193 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.621,00

        Satış: 2.621,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.458,41

        Satış: 2.459,17

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.193,60

        Satış: 4.285,97

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.774,39

        Satış: 17.091,47

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.360,98

        Satış: 8.571,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.774,39

        Satış: 17.091,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.439,02

        Satış: 17.883,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.417,87

        Satış: 1.850,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.399,54

        Satış: 2.529,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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