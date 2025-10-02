Canlı altın fiyatları 2 Ekim 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları 2 Ekim 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın piyasasında yükseliş devam ediyor. ABD'de federal hükümetin kapanması ve zayıflayan işgücü piyasası sinyallerinin Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesi, güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın, 3.883 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatındaki yükselişle birlikte gram altın da zirvesini yeniledi. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Sarı metal, yükseliş trendini haftanın dördüncü işlem gününde de sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 3.880 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altında da yükseliş yaşandı. İşte, 2 Ekim 2025 Perşembe 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.171,4030
Satış: 5.173,7880
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.843,16
Satış: 3.844,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.282,24
Satış: 8.464,05
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.131,95
Satış: 33.756,32
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 34.040,00
Satış: 34.293,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.410,88
Satış: 16.824,36
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.924,95
Satış: 33.545,32
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.470,33
Satış: 35.342,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.872,72
Satış: 3.919,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.763,27
Satış: 5.028,03
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 84.787,00
Satış: 85.536,00