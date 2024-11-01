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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 2 Kasım 2024: Altın düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın düşüyor! 2 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 137 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 137 bin lira, en yüksek 3 milyon 147 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 137 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 158 bin liradan tamamladı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 2 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 07:14 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:03
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        1

        Ukrayna'da süren çatışmalar, ABD gibi ülkelerin artan borçluluğu gibi jeopolitik ve makroekonomik risklerin devam etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımları da altının ons fiyatının yükselmesine sebep oldu.

        Altının onsu bu yıl yaklaşık yüzde 33 değer kazanırken, bu da son 45 yılın en güçlü yıllık artışı olarak kayıtlara geçti.

        Yılın başında 2 bin doların hemen üzerinde olan altının ons fiyatının (2 bin 62 dolar) 3 bin dolara doğru ilerlemesi dikkati çekerken, bazı analistler faiz indirimlerinin ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde bu yılın sonuna kadar bu fiyata ulaşacağını öngörüyor.

        Analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirme politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler ve Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığı görüşünde.

        Petrol fiyatlarındaki son düşüş enflasyonun yeniden yükselebileceği endişelerini azaltırken, analistlere göre bu durum merkez bankalarına faiz oranlarını düşürmek için daha fazla alan sağlıyor.

        Düşük faiz oranları genellikle altına talebi artırırken, bu durum sabit vadeli mevduat gibi yatırımları daha az cazip hale geliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 2 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!

        31 Ekim Perşembe günü 3 bin 56 lira olan gram altın 1 Kasım Cuma günü 3 bin 38 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 889 lira iken, 4 bin 862 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.038,6770

        Satış: 3.039,1080

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.752,87

        Satış: 2.753,19

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.862,3500

        Satış: 4.969,2900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.450,0200

        Satış: 19.817,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.272,00

        Satış: 20.417,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.689,62

        Satış: 9.933,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 19.439,98

        Satış: 19.806,85

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.609,71

        Satış: 21.133,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.686,49

        Satış: 2.535,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.836,05

        Satış: 2.990,20

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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