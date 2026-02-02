Altın fiyatları 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe düşüşle başladı. ABD’de Fed ve olası kapanma riskine dair kaygıların azalması, Beyaz Saray ile Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve buna bağlı kâr realizasyonları satışların sertleşmesine neden oldu. Sabah saatlerinde ons altın 4.659 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6 bin 545 liraya kadar geriledi. İşte 2 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…