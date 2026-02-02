Altında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Güncel altın fiyatları 2 Şubat 2026 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed belirsizliğinin azalması ve jeopolitik risklerin yumuşaması satış baskısını artırdı. Altın, tarihi düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü. Sarı metal haftaya düşüşle başladı. Gram altın 6.545 TL seviyesine gerilerken, ons altın 4.659 dolara kadar indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe düşüşle başladı. ABD’de Fed ve olası kapanma riskine dair kaygıların azalması, Beyaz Saray ile Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve buna bağlı kâr realizasyonları satışların sertleşmesine neden oldu. Sabah saatlerinde ons altın 4.659 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6 bin 545 liraya kadar geriledi. İşte 2 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.541,8690
Satış: 6.545,2260
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.656,71
Satış: 4.659,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.466,9900
Satış: 10.701,4400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.867,9600
Satış: 42.674,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 45.422,00
Satış: 46.317,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.912,17
Satış: 21.443,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.955,46
Satış: 42.756,71
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.964,15
Satış: 49.286,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.853,26
Satış: 5.119,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.357,08
Satış: 6.730,92
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 113.206,00
Satış: 115.882,00