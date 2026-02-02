Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Altında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 2 Şubat 2026 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Fed belirsizliğinin azalması ve jeopolitik risklerin yumuşaması satış baskısını artırdı. Altın, tarihi düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü. Sarı metal haftaya düşüşle başladı. Gram altın 6.545 TL seviyesine gerilerken, ons altın 4.659 dolara kadar indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 08:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe düşüşle başladı. ABD’de Fed ve olası kapanma riskine dair kaygıların azalması, Beyaz Saray ile Tahran arasında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi ve buna bağlı kâr realizasyonları satışların sertleşmesine neden oldu. Sabah saatlerinde ons altın 4.659 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6 bin 545 liraya kadar geriledi. İşte 2 Şubat 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.541,8690

        Satış: 6.545,2260

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.656,71

        Satış: 4.659,82

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.466,9900

        Satış: 10.701,4400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.867,9600

        Satış: 42.674,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.422,00

        Satış: 46.317,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.912,17

        Satış: 21.443,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.955,46

        Satış: 42.756,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.964,15

        Satış: 49.286,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.853,26

        Satış: 5.119,04

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.357,08

        Satış: 6.730,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 113.206,00

        Satış: 115.882,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        Polis yetersiz kaldı komando geldi! 2. raund: 11 yaralı!
        Polis yetersiz kaldı komando geldi! 2. raund: 11 yaralı!
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"