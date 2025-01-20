Altın fiyatları yükseliyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çaptaki gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanma altın fiyatlarına yön veriyor. Yatırımcılar geçtiğimiz günlerde altının yeniden zirveyi görmesiyle birlikte heyecanlanmıştı. Bugün ons altın 2 bin 705 TL, gram altın 3 bin 93 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 20 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak bilinen altın, yaygın bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Son dönemde düşüş trendinde olan altın fiyatları kayıplarını kapatmaya başladı. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, çeyrek altın 5 bin 56 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 965 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 20 Ocak 2025 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
20 Ocak Pazartesi günü bugün gram altın 3 bin 92 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 56 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.092,9890
Satış: 3.093,3090
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.700,6900
Satış: 2.705,8000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.948,5600
Satış: 5.057,3900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.791,3000
Satış: 20.164,9200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.103,00
Satış: 20.235,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.864,10
Satış: 10.112,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.790,05
Satış: 20.163,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.398,64
Satış: 20.911,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.671,97
Satış: 2.517,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.812,45
Satış: 2.963,61
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.939,00
Satış: 50.525,00