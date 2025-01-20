Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Canlı altın fiyatları 20 Ocak 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çaptaki gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanma altın fiyatlarına yön veriyor. Yatırımcılar geçtiğimiz günlerde altının yeniden zirveyi görmesiyle birlikte heyecanlanmıştı. Bugün ons altın 2 bin 705 TL, gram altın 3 bin 93 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 20 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 20.01.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak bilinen altın, yaygın bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Son dönemde düşüş trendinde olan altın fiyatları kayıplarını kapatmaya başladı. Kapalı Çarşı ve serbest piyasadan gelen anlık verilere göre, çeyrek altın 5 bin 56 liradan, 22 ayar bilezik ise 2 bin 965 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 20 Ocak 2025 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        20 Ocak Pazartesi günü bugün gram altın 3 bin 92 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 56 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.092,9890

        Satış: 3.093,3090

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.700,6900

        Satış: 2.705,8000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.948,5600

        Satış: 5.057,3900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.791,3000

        Satış: 20.164,9200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.103,00

        Satış: 20.235,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.864,10

        Satış: 10.112,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.790,05

        Satış: 20.163,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.398,64

        Satış: 20.911,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.671,97

        Satış: 2.517,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.812,45

        Satış: 2.963,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 49.939,00

        Satış: 50.525,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplandı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplandı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"