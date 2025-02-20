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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Şubat 2025 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın yatırımcıları rekorlara alıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın tarafında güçlü kalıcı yükselişler görülmeye başlandı. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran altın, bugün de rekorun kıyısında işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 07:40 Güncelleme: 20.02.2025 - 07:40
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatması, ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, faiz tarafında stabil duruş sergileme beklentisi altın tarafında yükselişi getiren nedenler arasında yer alıyor. Bugün ons altın 2.942 TL seviyesindeyken, gram altın 3.434 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        20 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3426 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3421 lira, en yüksek de 3438 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3434 liradan işlem görüyor.

        Kapalıçarşı'da gram altın 3524 liradan alınırken 3569 liradan satılıyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.433,0980

        Satış: 3.434,0200

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.941,4200

        Satış: 2.942,0600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.492,9600

        Satış: 5.614,6200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.971,8300

        Satış: 22.389,8100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.013,00

        Satış: 23.185,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.953,36

        Satış: 11.229,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.975,40

        Satış: 22.390,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.342,18

        Satış: 23.926,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.922,67

        Satış: 2.811,82

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.219,84

        Satış: 3.393,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.179,00

        Satış: 57.846,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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