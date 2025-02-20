Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatması, ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, faiz tarafında stabil duruş sergileme beklentisi altın tarafında yükselişi getiren nedenler arasında yer alıyor. Bugün ons altın 2.942 TL seviyesindeyken, gram altın 3.434 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…