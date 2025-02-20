Yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma okullar tatil mi, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
Yarın okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. Kar yağışı ve soğuk hava yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdürürken, İstanbul dahil birçok ilde Perşembe günü için eğitime ara verildi. Meteoroloji yeni hava durumu raporunda ise 20 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Rapora göre, İstanbul dahil 20 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Peş peşe yapılan uyarıların ardından eğitime ara verilen iller ve ilçeler için valiliklerden gelecek son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 21 Şubat Cuma okullar tatil mi, kar tatili olan il ve ilçeler hangileri, belli oldu mu? İşte son durum…
Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı, yurdun bazı bölgelerinde etkisini gösterdi. İstanbul başta olmak üzere birçok kenti esir alan kuvvetli kar yağışı nedeniyle bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ile bugün 20 ili sarı kodla uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak konusu oldu. Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Peki, 21 Şubat Cuma okullar tatil mi, kar tatili olan iller ve ilçeler belli oldu mu? İşte, okullarda son durum…
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA SÜRÜYOR
İstanbul'da beklenen kar yağışı dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren megakentin bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kenti beyaz örtüyle kaplayan yağışla birlikte bazı bölgelerde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini azalttı.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüten karayolları ve belediye ekipleri, olası durumlara müdahale için teyakkuzda bekliyor.
METEOROLOJİ 20 İLİ SARI KOD İLE UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda; İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
SARI KODLA UYARILAN 20 İL
Sarı kodlu uyarı yapılan 20 il şu şekilde;
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 ŞUBAT CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER HANGİLERİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. ''Yarın okullar tatil mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı.
21 Şubat Cuma günü için valiliklerden tatil açıklaması gelmeye başladı. Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kar tatili olan iller ve ilçeler açıklandıkça haberimize eklenecektir.
SAMSUN
Samsun'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe (12.00'den itibaren) ve 21 Şubat Cuma günü ildeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz; Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden 20/02/2025 tarih ve saat 12.00 itibariyle gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe (12.00'den itibaren) ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir.
Kamu kurumlarımızda görevli; hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacaktır.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 3°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -1°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -3°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, güney çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu