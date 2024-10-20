Altında yükseliş sürüyor! 21 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları haftaya rekorla kapattı. Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor. İşte, 21 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor.
Seneye 2.065 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31 değer kazanırken, değerli metalin yılı bu seviyelerde tamamlaması halinde söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansına işaret edecek.
Yıl başından bu yana dünya genelinde birçok pay piyasası endeksi de rekor üzerine rekor kırsa da, endekslerin yükselişleri yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişim gösteriyor.
Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor. İşte, 21 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
18 Ekim Cuma günü 2 bin 990 lira olan gram altın 20 Ekim Pazar günü 2 bin 994 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 784 lira iken, 4 bin 791 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.994,57
Satış: 2.995,42
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.720,67
Satış: 2.722,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.791,32
Satış: 4.897,51
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.165,27
Satış: 19.530,14
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.154,00
Satış: 20.326,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.552,69
Satış: 9.795,03
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.165,27
Satış: 19.530,14
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.507,63
Satış: 21.028,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.676,30
Satış: 2.526,52
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.819,49
Satış: 2.976,83