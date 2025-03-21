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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART 2025: Altında yatay seyir! Bugün yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları 21 Mart 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indiriminde bulunacağı öngörüsüyle anlık hareketlerle yükselen ons altında geri çekilmeler başladı. Ons altın 3 bin 34 lira seviyesindeyken, gram altın 3 bin 706 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 07:50 Güncelleme: 21.03.2025 - 07:50
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        1

        Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın iki faiz indiriminde bulunacağına yönelik öngörüler altını desteklemiş ve ons bazında yeni rekorlar getirmişti. Fed için oluşan faiz indirimi beklentileri çok sonra gerçekleşmiş ve anlatılanla yaşananlar arasında farklılıklar oluşmuştu. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, ticaret savaşlarını derinleştirmesi gibi birçok adımı da belirsizlik oluşturduğundan altını desteklemişti. Küresel piyasalarda belirsizliklerin artması nedeniyle altın yatay seyir izliyor. İşte, 21 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3701 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3699 lira, en yüksek de 3722 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3706 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.701,2270

        Satış: 3.706,6990

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış:3.033,9200

        Satış: 3.034,3300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.922,2600

        Satış: 6.058,5000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.688,8100

        Satış: 24.166,0200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.087,00

        Satış: 24.324,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.807,87

        Satış: 12.112,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.689,77

        Satış: 24.151,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.550,67

        Satış: 25.191,86

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.015,16

        Satış: 2.925,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.370,14

        Satış: 3.560,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 59.846,00

        Satış: 60.690,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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