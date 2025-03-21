Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları 21 Mart 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indiriminde bulunacağı öngörüsüyle anlık hareketlerle yükselen ons altında geri çekilmeler başladı. Ons altın 3 bin 34 lira seviyesindeyken, gram altın 3 bin 706 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın iki faiz indiriminde bulunacağına yönelik öngörüler altını desteklemiş ve ons bazında yeni rekorlar getirmişti. Fed için oluşan faiz indirimi beklentileri çok sonra gerçekleşmiş ve anlatılanla yaşananlar arasında farklılıklar oluşmuştu. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, ticaret savaşlarını derinleştirmesi gibi birçok adımı da belirsizlik oluşturduğundan altını desteklemişti. Küresel piyasalarda belirsizliklerin artması nedeniyle altın yatay seyir izliyor. İşte, 21 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3701 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3699 lira, en yüksek de 3722 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3706 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.701,2270
Satış: 3.706,6990
ALTIN/ONS FİYATI
Alış:3.033,9200
Satış: 3.034,3300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.922,2600
Satış: 6.058,5000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.688,8100
Satış: 24.166,0200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.087,00
Satış: 24.324,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.807,87
Satış: 12.112,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.689,77
Satış: 24.151,40
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.550,67
Satış: 25.191,86
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.015,16
Satış: 2.925,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.370,14
Satış: 3.560,08
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 59.846,00
Satış: 60.690,00