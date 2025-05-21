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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2025: Altın son bir haftanın zirvesinde! İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son bir haftanın zirvesinde! İşte 21 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 21 Mayıs 2025 Çarşamba grafiği günün en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve yatırımcıların ABD'deki mali belirsizlik ortamında güvenli liman arayışına yönelmesiyle son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 311 liraya yükselirken, gram altın ise 4 bin 135 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 21 Mayıs 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:36
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        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Doların zayıflaması ve ABD’deki mali belirsizlik ortamı yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Değerli metal, bu sabah itibarıyla son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının gramı, saat 15.35 itibarıyla 4 bin 130 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.129,85

        Satış: 4.130,34

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.310,31

        Satış: 3.311,02

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.612,7800

        Satış: 6.758,1900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.451,2800

        Satış: 26.950,4100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.099,00

        Satış: 27.241,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.178,49

        Satış: 13.510,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.439,60

        Satış: 26.938,36

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.549,78

        Satış: 28.245,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.274,65

        Satış: 3.217,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.791,69

        Satış: 3.987,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.531,00

        Satış: 68.201,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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