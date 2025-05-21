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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 MAYIS 2025: Altın son bir haftanın zirvesinde! İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son bir haftanın zirvesinde! İşte 22 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 22 Mayıs 2025 grafiği günün en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve yatırımcıların ABD'deki mali belirsizlik ortamında güvenli liman arayışına yönelmesiyle son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 310 liraya yükselirken, gram altın ise 4 bin 118 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mayıs 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:13
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        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Doların zayıflaması ve ABD’deki mali belirsizlik ortamı yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Değerli metal, bu sabah itibarıyla son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının gramı, saat 17.30 itibarıyla 4 bin 118 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.118,8620

        Satış: 4.119,3240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.310,31

        Satış: 3.311,02

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.590,2400

        Satış: 6.735,2000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.367,8900

        Satış: 26.866,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.033,00

        Satış: 27.199,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.139,00

        Satış: 13.478,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.360,38

        Satış: 26.873,67

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.471,30

        Satış: 28.157,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.268,64

        Satış: 3.213,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.781,99

        Satış: 3.980,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.364,00

        Satış: 68.090,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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