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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 22 Temmuz 2024! Altında yükseliş başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altında yükseliş başladı! 22 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta rekor seviyede yükselen altın fiyatları, birkaç günlük ivmenin ardından tekrar düşüşe geçmişti. Ancak haftaya başlarken fiyatlar biraz daha yükseldi. Bugün gram altın 2 bin 562 TL'den, çeyrek ise 4 bin 97 TL'den işlem görüyor. İşte, 22 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 07:26 Güncelleme: 22.07.2024 - 07:26
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        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

        AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 22 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA YÜKSELİŞ!

        Gram altın Pazar günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 22 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 561 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 80 liradan, 4 bin 97 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.561,08

        Satış: 2.561,44

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.406,44

        Satış: 2.406,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.097,73

        Satış: 4.187,96

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.390,91

        Satış: 16.700,60

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.169,84

        Satış: 8.375,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.390,91

        Satış: 16.700,60

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.108,61

        Satış: 17.535,41

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.399,29

        Satış: 1.829,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.369,34

        Satış: 2.498,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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