Altında yükseliş başladı! 22 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Geçtiğimiz hafta rekor seviyede yükselen altın fiyatları, birkaç günlük ivmenin ardından tekrar düşüşe geçmişti. Ancak haftaya başlarken fiyatlar biraz daha yükseldi. Bugün gram altın 2 bin 562 TL'den, çeyrek ise 4 bin 97 TL'den işlem görüyor. İşte, 22 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 22 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA YÜKSELİŞ!
Gram altın Pazar günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 22 Temmuz Pazartesi günü 2 bin 561 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 80 liradan, 4 bin 97 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.561,08
Satış: 2.561,44
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.406,44
Satış: 2.406,79
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.097,73
Satış: 4.187,96
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.390,91
Satış: 16.700,60
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.169,84
Satış: 8.375,91
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.390,91
Satış: 16.700,60
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.108,61
Satış: 17.535,41
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.399,29
Satış: 1.829,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.369,34
Satış: 2.498,62