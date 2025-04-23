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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 NİSAN 2025: Altında Trump düşüşü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altında Trump düşüşü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret ve Fed Başkanı Powell ile ilgili açıklamaları, piyasalardaki gerilimi düşürdü. Altın, küresel ticaret ve Fed'in bağımsızlığı ile ilgili endişelerin hafiflemesiyle zirve seviyelerden geriledi. Güne düşüşle başlayan ons altın, yüzde 1,38 değer kaybıyla 3 bin 330 dolara indi. Altının ons fiyatı, dün 3 bin 517 dolar ile rekor kırmıştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:43
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve faiz politikasındaki anlaşmazlık, piyasada güvensizlik havası oluşturdu. Son günlerde hızlı bir şekilde yükselen altın fiyatları, dün tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu sabah saatlerinde piyasada kar satışları ve siyasi gerginliğin kısmen hafiflemesi ile birlikte altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 23 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4160 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4169 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4100 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.099,6760

        Satış: 4.100,1560

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.322,68

        Satış: 3.323,56

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.559,4800

        Satış: 6.703,7600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.237,7100

        Satış: 26.732,5500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.087,00

        Satış: 27.313,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.054,00

        Satış: 13.383,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.189,85

        Satış: 26.684,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.598,22

        Satış: 28.295,03

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.273,63

        Satış: 3.223,06

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.790,14

        Satış: 3.994,85

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.300,00

        Satış: 68.336,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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