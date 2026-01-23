Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 23 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 23 Ocak 2026 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, jeopolitik riskler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen tehditlerin desteğiyle yeni bir rekora imza attı. Ons altın haftanın son işlem gününde 4 bin 967 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Serbest piyasada 6 bin 880 lira seviyesinde seyreden gram altın, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 7 bin lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 23 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.
Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Sarı metal, jeopolitik riskler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen tehditlerin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı, cuma günü 4 bin 967 dolar seviyesine çıktı. Günün ilerleyen saatlerinde ise 4 bin 921 dolara geriledi. İşte 23 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.881,4190
Satış: 6.882,2130
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.920,45
Satış: 4.921,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.010,2700
Satış: 11.252,4200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.041,0800
Satış: 44.872,0300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 45.383,00
Satış: 45.654,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.946,41
Satış: 22.499,52
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.030,41
Satış: 44.861,43
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.126,91
Satış: 47.296,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.849,93
Satış: 5.052,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.351,69
Satış: 6.634,35
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 113.110,00
Satış: 114.225,00