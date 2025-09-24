Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 24 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!
Altın fiyatlarındaki hareketlilik 24 Eylül 2025 Çarşamba günü de yakından izleniyor. 2025 yılının başından bu yana yüzde 38 yükselen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güvenli liman varlıklardan olan altının gram fiyatı, dün 5 bin TL bandını aşarak rekor tazeledi. Yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenler haftanın üçüncü işlem gününde yükselişin devam edip etmediğini merak ediyor. Bu kapsamda ''Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 24 Eylül 2025 canlı altın fiyatları...
Altın piyasasında son durum alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren altın, haftanın üçüncü işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün 5 bin lirayı aşarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira? İşte 24 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.018,8970
Satış: 5.019,3500
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.757,25
Satış: 3.758,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.030,2400
Satış: 8.206,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.120,9400
Satış: 32.726,1600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.509,00
Satış: 33.788,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.009,75
Satış: 16.413,16
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.119,87
Satış: 32.725,94
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.148,04
Satış: 35.006,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.826,91
Satış: 3.868,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.689,23
Satış: 4.938,89
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 83.463,00
Satış: 84.274,00