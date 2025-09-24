Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 24 EYLÜL 2025: Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 24 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

        Altın fiyatlarındaki hareketlilik 24 Eylül 2025 Çarşamba günü de yakından izleniyor. 2025 yılının başından bu yana yüzde 38 yükselen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güvenli liman varlıklardan olan altının gram fiyatı, dün 5 bin TL bandını aşarak rekor tazeledi. Yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenler haftanın üçüncü işlem gününde yükselişin devam edip etmediğini merak ediyor. Bu kapsamda ''Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 24 Eylül 2025 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 08:23 Güncelleme: 24.09.2025 - 08:23
        1

        Altın piyasasında son durum alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldüren altın, haftanın üçüncü işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün 5 bin lirayı aşarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira? İşte 24 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.018,8970

        Satış: 5.019,3500

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.757,25

        Satış: 3.758,01

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.030,2400

        Satış: 8.206,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.120,9400

        Satış: 32.726,1600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.509,00

        Satış: 33.788,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.009,75

        Satış: 16.413,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.119,87

        Satış: 32.725,94

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 34.148,04

        Satış: 35.006,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.826,91

        Satış: 3.868,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.689,23

        Satış: 4.938,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 83.463,00

        Satış: 84.274,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
