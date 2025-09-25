Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 25 Eylül 2025 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Altın, bu hafta ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşler ortaya koymasıyla şekillenen belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde kaldı. Peki haftanın dördüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte, 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 25.09.2025 - 07:54 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:06
        Canlı altın fiyatları 25 Eylül 2025 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Altın, bu hafta belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Rekorlara doymayan ve 5 bin TL bandını aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 4.985 TL’den işlem görüyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler sebebiyle yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.985,2030

        Satış: 4.985,6560

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.741,51

        Satış: 3.742,35

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.976,5400

        Satış: 8.151,7700

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.905,3000

        Satış: 32.506,4800

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.235,00

        Satış: 33.498,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.893,87

        Satış: 16.294,38

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.887,38

        Satış: 32.489,09

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 33.977,29

        Satış: 34.823,47

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.803,36

        Satış: 3.840,09

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.650,96

        Satış: 4.896,67

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 82.782,00

        Satış: 83.552,00

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Sigortada hareketli dönem
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
