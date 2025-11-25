Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağına dair umutlar altın fiyatlarını pozitif etkiledi. Değerli metal haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Günün erken saatlerinde ons altın 4 bin 143 dolar, gram altın ise 5 bin 652 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı yani haftanın ikinci işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Fed'in ılımlı sinyallerinin ardından gelecek ay ABD'de faiz indirimi beklentileri daha da arttı. Güne 4 bin 132 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 4 bin 143 dolardan işlem görüyor. Güne 5 bin 636 liradan başlayan gram altın ise şu sıralar 5 bin 652 liradan alıcı buluyor. İşte 25 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.651,5950
Satış: 5.652,4410
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.142,71
Satış: 4.143,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.042,5500
Satış: 9.241,7400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.170,2100
Satış: 36.853,9200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.866,00
Satış: 38.137,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.032,85
Satış: 18.488,08
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.178,76
Satış: 36.863,08
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.931,17
Satış: 38.888,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.202,31
Satış: 4.305,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.299,25
Satış: 5.542,39
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.316,00
Satış: 95.196,00