Altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı yani haftanın ikinci işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Fed'in ılımlı sinyallerinin ardından gelecek ay ABD'de faiz indirimi beklentileri daha da arttı. Güne 4 bin 132 dolardan başlayan ons altın, şu sıralar 4 bin 143 dolardan işlem görüyor. Güne 5 bin 636 liradan başlayan gram altın ise şu sıralar 5 bin 652 liradan alıcı buluyor. İşte 25 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…