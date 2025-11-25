Güncel altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı yani haftanın ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerdeki düşüş nedeniyle altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. İlerleyen saatlerde ise değerli metalde hafif yükseliş gözlemlendi. Ons altın 4.073 dolar, gram altın ise 5.558 TL seviyesinde. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 25 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…