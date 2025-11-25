Altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sarı metal, güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerdeki düşüş nedeniyle güne düşüşle başlamıştı. Sarı metal, öğle vaktinde hafif yükseliş kaydetti. Ons altın 4.073 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5.558 TL seviyesinde seyrediyor. İşte, 25 Kasım 2025 güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış değerleri...
Güncel altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı yani haftanın ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerdeki düşüş nedeniyle altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. İlerleyen saatlerde ise değerli metalde hafif yükseliş gözlemlendi. Ons altın 4.073 dolar, gram altın ise 5.558 TL seviyesinde. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 25 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.558,09
Satış: 5.558,84
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.072,79
Satış: 4.073,47
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.892,9000
Satış: 9.088,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.571,6000
Satış: 36.243,3700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.335,00
Satış: 37.558,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.730,32
Satış: 18.177,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.571,80
Satış: 36.243,66
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.922,22
Satış: 38.879,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.156,29
Satış: 4.247,70
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.224,88
Satış: 5.457,84
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.992,00
Satış: 93.750,00