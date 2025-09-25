Canlı altın fiyatları 26 Eylül 2025 Cuma günü yakından takip ediliyor. Altın, bu hafta belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler sebebiyle yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…