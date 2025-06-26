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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 26 Haziran Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yaşanan değer artışıyla birlikte yatırım yapmak ya da hediyelik takı almak isteyenler güncel altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Özellikle "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alabileceğine dair haberlerin ardından artan belirsizlik nedeniyle yükselişe geçti. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:16
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        1

        Altın fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Doların değer kaybetmesi ve ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı düşündüğüne yönelik haberlerin yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Saat 10.15 itibarıyla gram altın 4.271 TL’den, ons altın ise 3.334 dolardan işlem görüyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.271,2970

        Satış: 4.271,7580

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.333,60

        Satış: 3.334,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.834,0800

        Satış: 6.984,3200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.336,3000

        Satış: 27.851,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.777,00

        Satış: 27.973,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.621,46

        Satış: 13.964,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.328,29

        Satış: 27.843,45

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.076,79

        Satış: 28.785,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.332,94

        Satış: 3.290,78

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.886,51

        Satış: 4.093,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.224,00

        Satış: 70.034,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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