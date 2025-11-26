Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artması altın fiyatlarını pozitif etkiledi. Ons altın 4 bin 128 dolar, gram altın ise 5 bin 659 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba yani haftanın üçüncü işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Değerli metal, Fed'in Yönetim Kurulu üyelerinden gelen faiz indirimi hakkındaki güvercin açıklamalarının ardından yükselişe geçti. 4 bin 155 dolara kadar yükselerek bir haftanın zirvesini gören ons altın, şu sıralar 4 bin 128 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5 bin 659 liradan alıcı buluyor. İşte 26 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.659,9300
Satış: 5.660,6390
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.129,68
Satış: 4.130,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.055,8900
Satış: 9.255,1400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.223,5500
Satış: 36.907,3700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.522,00
Satış: 37.788,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.041,36
Satış: 18.496,31
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.195,83
Satış: 36.879,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.179,18
Satış: 39.152,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.172,68
Satış: 4.270,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.251,27
Satış: 5.491,56
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.459,00
Satış: 94.324,00