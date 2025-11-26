Altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba yani haftanın üçüncü işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Değerli metal, Fed'in Yönetim Kurulu üyelerinden gelen faiz indirimi hakkındaki güvercin açıklamalarının ardından yükselişe geçti. 4 bin 155 dolara kadar yükselerek bir haftanın zirvesini gören ons altın, şu sıralar 4 bin 128 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5 bin 659 liradan alıcı buluyor. İşte 26 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…