        CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artması altın fiyatlarını pozitif etkiledi. Ons altın 4 bin 128 dolar, gram altın ise 5 bin 659 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 26.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 26.11.2025 - 00:07
        1

        Altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba yani haftanın üçüncü işlem gününde de en çok merak edilip araştırılan konuların başında yer alıyor. Değerli metal, Fed'in Yönetim Kurulu üyelerinden gelen faiz indirimi hakkındaki güvercin açıklamalarının ardından yükselişe geçti. 4 bin 155 dolara kadar yükselerek bir haftanın zirvesini gören ons altın, şu sıralar 4 bin 128 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5 bin 659 liradan alıcı buluyor. İşte 26 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.659,9300

        Satış: 5.660,6390

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.129,68

        Satış: 4.130,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.055,8900

        Satış: 9.255,1400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.223,5500

        Satış: 36.907,3700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.522,00

        Satış: 37.788,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.041,36

        Satış: 18.496,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.195,83

        Satış: 36.879,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.179,18

        Satış: 39.152,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.172,68

        Satış: 4.270,96

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.251,27

        Satış: 5.491,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.459,00

        Satış: 94.324,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
