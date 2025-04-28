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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 NİSAN 2025: Altında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 28 Nisan 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta ticaret savaşlarına yönelik gümrük vergileri tarafında indirime gidileceği açıklaması altına güç kaybettiriyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:28
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        1

        Altın fiyatları 28 Nisan 2025 alış - satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın haftanın ilk işlem gününe negatif başladı. Tarihi yüksek seviyesini gören altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yönelik vergi oranlarında indirime gidileceğini açıklamasıyla birlikte düşüş gösterdi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 28 NİSAN 2025

        Gram altın güne 4100 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4040 lira, en yüksek de 4121 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4075 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.075,0960

        Satış: 4.075,5530

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.295,63

        Satış: 3.296,27

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.520,5100

        Satış: 6.663,8300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.080,6100

        Satış: 26.572,6100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.765,00

        Satış: 26.935,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.997,20

        Satış: 13.324,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.076,60

        Satış: 26.568,44

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.184,66

        Satış: 27.871,24

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.245,88

        Satış: 3.185,29

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.743,32

        Satış: 3.937,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.500,00

        Satış: 67.389,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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