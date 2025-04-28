Altın fiyatları 28 Nisan 2025 alış - satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın haftanın ilk işlem gününe negatif başladı. Tarihi yüksek seviyesini gören altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yönelik vergi oranlarında indirime gidileceğini açıklamasıyla birlikte düşüş gösterdi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...