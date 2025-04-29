Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 29 Nisan 2025 günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta ticaret savaşlarına yönelik gümrük vergileri tarafında indirime gidileceği açıklaması altına güç kaybettiriyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 29 Nisan 2025 alış - satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın haftanın ilk işlem gününe negatif başladı. Tarihi yüksek seviyesini gören altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yönelik vergi oranlarında indirime gidileceğini açıklamasıyla birlikte düşüş gösterdi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 29 NİSAN 2025
Gram altın güne 4100 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4040 lira, en yüksek de 4121 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4076 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.076,8900
Satış: 4.076,7782
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.295,63
Satış: 3.296,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.520,5100
Satış: 6.663,8300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.080,6100
Satış: 26.572,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.765,00
Satış: 26.935,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.997,20
Satış: 13.324,40
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.076,60
Satış: 26.568,44
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.184,66
Satış: 27.871,24
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.245,88
Satış: 3.185,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.743,32
Satış: 3.937,78
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.500,00
Satış: 67.389,00