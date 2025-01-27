Altın fiyatları Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 28 Ocak Salı verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın Fed faiz kararı öncesi güne yatay yönlü seyirde başladı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 182 lira, çeyrek altın ise 5 bin 204 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt aranıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 165 lira seviyesinde. İşte, 27 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.164,6640
Satış: 3.165,0420
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.770,3100
Satış: 2.771,0100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.064,4000
Satış: 5.175,8400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.257,9700
Satış: 20.639,5300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.546,00
Satış: 20.671,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.096,53
Satış: 10.351,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.256,35
Satış: 20.639,07
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.985,76
Satış: 21.512,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.710,12
Satış: 2.560,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.874,45
Satış: 3.027,20
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.049,00
Alış: 51.575,00