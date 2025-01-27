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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 OCAK 2025: Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Ocak Salı verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın Fed faiz kararı öncesi güne yatay yönlü seyirde başladı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 182 lira, çeyrek altın ise 5 bin 204 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:33
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt aranıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 165 lira seviyesinde. İşte, 27 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.164,6640

        Satış: 3.165,0420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.770,3100

        Satış: 2.771,0100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.064,4000

        Satış: 5.175,8400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.257,9700

        Satış: 20.639,5300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.546,00

        Satış: 20.671,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.096,53

        Satış: 10.351,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.256,35

        Satış: 20.639,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.985,76

        Satış: 21.512,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.710,12

        Satış: 2.560,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.874,45

        Satış: 3.027,20

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 51.049,00

        Alış: 51.575,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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