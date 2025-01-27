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        Haberler Bilgi Ekonomi Seranit Granit halka arz ne zaman? Seranit Granit Seramik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

        Seranit Granit halka arz oluyor! Seranit Granit halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

        Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onaylandı. Firmanın talep toplama tarihleri de belli oldu. Seranit Granit halka arz süreci bugün başlıyor. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 12,00 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Peki, Seranit Granit halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, SERNT halka arz sürecine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 08:08 Güncelleme: 27.01.2025 - 08:08
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        1

        Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak belirlenen şirketin satış sonrası halka açıklık oranı %35,01 olacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “SERNT” olarak belirlendi. Peki, Seranit Granit halka arz ne zaman? Seranit Granit halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, SERNT halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...

        2

        SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzı için talep toplama tarihleri 27-28-29 Ocak 2025 olarak belirlendi.

        Seranit Granit halka arzı için bireysele eşit dağıtım yöntemiyle 3 iş günü süresince talep toplanacak.

        3

        SERANİT GRANİT HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KODU NE?

        Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 12,00 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

        Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu “SERNT” olarak belirlendi.

        Seranit Granit halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL, satış sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 35,00 olacak.

        4

        SERANİT GRANİT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Seranit’in 300 milyon TL olan sermayesinin 428,6 milyon TL’ye bedelli artırımı sırasında oluşan 128,6 milyon TL pay ile mevcut ortak Avni Çelik’e ait 21,45 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 150 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek.

        Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;

        - 150 Bin katılım ~ 750 Lot (9000 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 450 Lot (5400 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 320 Lot (3840 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 225 Lot (2700 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 160 Lot (1920 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1224 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (840 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 51 Lot (612 TL).

        5

        SERANİT GRANİT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Seranit Granit katılım endeksine uygun değil.

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