Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 3 Haziran Salı günü için araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların ivme kazanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma tehdidinin ardından yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Bu sebeple altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı ve gram altın 4 bin 250 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Haziran Salı 2025 Canlı altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 3 Haziran Salı 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma tehdidi gibi nedenler yatırımcıları güvenli limanlara itti. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Anlık verilere göre, gram altın 4 bin 250 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Haziran Salı 2025 Güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.250,66
Satış: 4.251,14
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.356,18
Satış: 3.356,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.801,06
Satış: 6.950,62
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.204,24
Satış: 27.717,45
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.257,00
Satış: 27.523,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.559,61
Satış: 13.901,23
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.204,24
Satış: 27.717,45
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.699,81
Satış: 28.399,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.288,25
Satış: 3.246,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.814,34
Satış: 4.028,94
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.932,00
Satış: 68.913,00