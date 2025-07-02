Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde alış satış tablosu merak ediliyor. Piyasaların önemli olarak kabul ettiği ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verileri açıklandı. -33 bin açıklanan veride beklentiler 110 bin olmasıydı. Verinin açıklanmasıyla birlikte altın yükseliş gösterdi. Altının gramı, 4 bin 267 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Temmuz Perşembe canlı altın fiyatları!
Giriş: 02.07.2025 - 07:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:15
1
Canlı altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'de tarım dışı istihdam değişimi -33 bin olarak gerçekleşti. Altın fiyatları verinin açıklanmasıyla birlikte yükseliş gösterdi. Gram altın ise 4267 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 3 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.267,3300
Satış: 4.268,3540
3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.338,42
Satış: 3.339,17