Canlı altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'de tarım dışı istihdam değişimi -33 bin olarak gerçekleşti. Altın fiyatları verinin açıklanmasıyla birlikte yükseliş gösterdi. Gram altın ise 4267 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 3 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...