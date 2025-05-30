Altın fiyatları 30 Mayıs 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları negatif seyrini sürüyor. ABD federal mahkemesinin Başkan Donald Trump’ın tarifelerini engellemesi, altının güvenli liman cazibesini zayıflattı. Bu kararın yanı sıra doların hafif yükselmesi, ons altının değer kaybetmesine ve iç piyasada altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. İşte 30 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…