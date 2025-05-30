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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 MAYIS 2025: Altında negatif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında negatif seyir sürüyor! 30 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 30 Mayıs Cuma günü de gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde doların hafif yükselmesiyle birlikte düşüş kaydetti. Gram altın saat 07.50 itibarıyla 4 bin 153 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 07:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 07:53
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        1

        Altın fiyatları 30 Mayıs 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları negatif seyrini sürüyor. ABD federal mahkemesinin Başkan Donald Trump’ın tarifelerini engellemesi, altının güvenli liman cazibesini zayıflattı. Bu kararın yanı sıra doların hafif yükselmesi, ons altının değer kaybetmesine ve iç piyasada altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. İşte 30 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.153,0990

        Satış: 4.153,5780

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.310,60

        Satış: 3.311,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.644,9600

        Satış: 6.791,1000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.579,8300

        Satış: 27.081,3300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.860,00

        Satış: 27.177,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.255,73

        Satış: 13.589,77

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.594,57

        Satış: 27.096,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.406,24

        Satış: 28.098,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.254,08

        Satış: 3.211,56

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.758,38

        Satış: 3.978,05

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.943,00

        Satış: 68.048,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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