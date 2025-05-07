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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS 2025: Altın yeniden düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Altın, Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimin tırmanmasına rağmen, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretlerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla birlikte, iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Külçe altın, önceki iki seansta neredeyse yüzde 6 artış göstermesinin ardından yüzde 1,6'ya kadar geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 07:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 07:36
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        1

        Altın fiyatları 7 Mayıs 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimin tırmanmasına rağmen, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretlerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla birlikte, altın iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Anlık verilere göre gram altın, saat 07.35 itibarıyla 4.206 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.205,5520

        Satış: 4.206,0490

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.391,33

        Satış: 3.392,28

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.728,4300

        Satış: 6.876,6100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.913,7000

        Satış: 27.422,3000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.591,00

        Satış: 27.770,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.414,73

        Satış: 13.753,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.913,56

        Satış: 27.422,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.111,45

        Satış: 28.820,97

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.317,10

        Satış: 3.270,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.860,79

        Satış: 4.064,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.554,00

        Satış: 69.531,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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