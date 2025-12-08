Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 8 ARALIK 2025: Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün tam, yarım, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 8 Aralık 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 8 Aralık 2025 Pazartesi günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentileri, dolar/TL kuru, jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ile yön buluyor. Doların zayıflaması ve Fed'in bu hafta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle sarı metal haftaya yükselişle başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 21:07 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:07
        1

        Altın fiyatları 8 Aralık 2025 alış-satış tablosu yeni haftaya girilmesiyle birlikte araştırılıyor. Hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. İşte, 8 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.753,1110

        Satış: 5.753,7400

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.209,74

        Satış: 4.210,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.201,6700

        Satış: 9.404,1900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.790,0400

        Satış: 37.484,8500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.721,00

        Satış: 37.900,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.353,78

        Satış: 18.816,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.829,54

        Satış: 37.525,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.318,13

        Satış: 39.285,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.190,05

        Satış: 4.282,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.278,91

        Satış: 5.507,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.954,00

        Satış: 94.604,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
