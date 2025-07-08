Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Canlı altın fiyatları 8 Temmuz Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 281 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu.