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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2025: Altında ibre aşağı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, ons, tam, gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira?

        Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları

        Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde güncel alış-satış fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 281 liradan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 8 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 07:57 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:39
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        1

        Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Canlı altın fiyatları 8 Temmuz Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 281 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.280,6820

        Satış: 4.281,1320

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.324,90

        Satış: 3.325,50

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.848,9900

        Satış: 6.999,6100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.395,9500

        Satış: 27.912,8100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.797,00

        Satış: 27.936,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.659,61

        Satış: 14.003,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.405,34

        Satış: 27.921,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.254,05

        Satış: 28.964,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.334,80

        Satış: 3.287,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.889,55

        Satış: 4.088,83

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.235,00

        Satış: 69.734,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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