Altında ibre aşağı yönlü! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde güncel alış-satış fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 281 liradan işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 8 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!
Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününde aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Canlı altın fiyatları 8 Temmuz Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 281 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.280,6820
Satış: 4.281,1320
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.324,90
Satış: 3.325,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.848,9900
Satış: 6.999,6100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.395,9500
Satış: 27.912,8100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.797,00
Satış: 27.936,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.659,61
Satış: 14.003,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.405,34
Satış: 27.921,29
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.254,05
Satış: 28.964,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.334,80
Satış: 3.287,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.889,55
Satış: 4.088,83
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.235,00
Satış: 69.734,00