Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Canlı altın fiyatları 9 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 249 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 325 dolar seviyesinde. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu.