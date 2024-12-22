Hafta boyunca dalgalı bir grafik sergileyen altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gram altın zaman zaman 3 bin TL seviyesine yaklaşarak dikkat çekse de son günlerde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 23 Aralık 2024 itibarıyla güncel gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin fiyatları...