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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Aralık 2024: Altın düşüşte! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

        Altın düşüşte! 15 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor. Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller enflasyonla mücadelenin beklenenden daha çok zaman alabileceği endişelerini beslerken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 15 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 07:37 Güncelleme: 15.12.2024 - 07:37
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        1

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta Fed'in açıklayacağı para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

        Dünya genelinde son dönemde artan jeopolitik riskler ve Güney Kore ile Fransa'daki siyasi krizlerin derinleşmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırırken, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller de enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceği endişelerini besledi.

        ABD'de açıklanan veriler ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentileri güçlendirse de, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 15 Aralık 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN DÜŞÜŞTE

        Cuma günü 2 bin 974 TL olan altın, 15 Aralık günü 2 bin 975 TL oldu. Çeyrek altın da 4 bin 759 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.974,94

        Satış: 2.975,32

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.646,80

        Satış: 2.649,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.759,91

        Satış: 4.864,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.039,63

        Satış: 19.399,11

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.573,00

        Satış: 19.723,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.490,06

        Satış: 9.729,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 19.039,63

        Satış: 19.399,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.904,15

        Satış: 20.404,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.626,29

        Satış: 2.465,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.738,23

        Satış: 2.888,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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