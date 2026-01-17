Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 16 Ocak Cuma günü altındaki yükseliş ivmesi yavaşladı. Gram altın güne 6.395 TL seviyesinden, ons altın ise 4.595 dolar düzeyinden başladı. İşte 17 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...