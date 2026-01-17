Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 17 OCAK 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 17 Ocak 2026: Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalması, Fed'e yönelik gevşeme beklentilerinin zayıflaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda daha ılımlı bir tutum sergilemesiyle birlikte altındaki yükseliş ivmesi yavaşladı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 00:06 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:06
        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 16 Ocak Cuma günü altındaki yükseliş ivmesi yavaşladı. Gram altın güne 6.395 TL seviyesinden, ons altın ise 4.595 dolar düzeyinden başladı. İşte 17 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.408,25

        Satış: 6.409,05

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.600,87

        Satış: 4.601,77

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.253,28

        Satış: 10.478,87

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,13

        Satış: 41.787,31

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 42.179,00

        Satış: 42.455,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.442,48

        Satış: 20.957,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,13

        Satış: 41.787,31

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.935,54

        Satış: 44.026,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.573,78

        Satış: 4.733,56

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.902,89

        Satış: 6.167,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 105.120,00

        Satış: 106.215,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
