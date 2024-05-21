Altın fiyatları yeniden düşüyor! 21 Mayıs canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini ald. Altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Haftayı yükselişle açan altın fiyatları bugün değer kaybetmeye başladı. 21 Mayıs Salı günü altının ons fiyatı 2 bin 426 dolardan işlem görürken; gram altın bugün yeniden 2 bin 500 liranın altına geriledi. İşte, 21 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Son haftalarda dalgalı seyreden altın fiyatları, dünkü artışın ardından gerilemeye başladı. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 21 Mayıs 2024 Salı günü çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 510 liradan yaparken; 21 Mayıs Salı günü saat 07:16 itibarıyla 2 bin 499 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 104 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 087 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.499,34
Satış: 2.499,76
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.415,27
Satış: 2.415,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.998,95
Satış: 4.087,10
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.995,80
Satış: 16.298,42
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.972,90
Satış: 8.174,21
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.995,80
Satış: 16.298,42
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.554,89
Satış: 16.972,41
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.337,12
Satış: 1.761,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.268,45
Satış: 2.399,25