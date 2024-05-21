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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları alış-satış tablosu: 21 Mayıs 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yeniden düşüyor! 21 Mayıs canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini ald. Altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Haftayı yükselişle açan altın fiyatları bugün değer kaybetmeye başladı. 21 Mayıs Salı günü altının ons fiyatı 2 bin 426 dolardan işlem görürken; gram altın bugün yeniden 2 bin 500 liranın altına geriledi. İşte, 21 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 07:18 Güncelleme: 21.05.2024 - 07:18
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Son haftalarda dalgalı seyreden altın fiyatları, dünkü artışın ardından gerilemeye başladı. Yatırımcılar için güncel altın fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 21 Mayıs 2024 Salı günü çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 510 liradan yaparken; 21 Mayıs Salı günü saat 07:16 itibarıyla 2 bin 499 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 104 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 087 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.499,34

        Satış: 2.499,76

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.415,27

        Satış: 2.415,67

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.998,95

        Satış: 4.087,10

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.995,80

        Satış: 16.298,42

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.972,90

        Satış: 8.174,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.995,80

        Satış: 16.298,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.554,89

        Satış: 16.972,41

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.337,12

        Satış: 1.761,23

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.268,45

        Satış: 2.399,25

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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