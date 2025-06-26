Altın fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Doların değer kaybetmesi ve ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı düşündüğüne yönelik haberlerin yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Saat 15:40 itibarıyla gram altın 4.270 TL’den, ons altın ise 3.348 dolardan işlem görüyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…