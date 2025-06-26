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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 27 HAZİRAN: Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 27 Haziran bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Haziran Cuma günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yaşanan değer artışıyla birlikte yatırım yapmak ya da hediyelik takı almak isteyenler güncel altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Özellikle "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alabileceğine dair haberlerin ardından artan belirsizlik nedeniyle yükselişe geçti. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Haziran Cuma altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:56
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        1

        Altın fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Doların değer kaybetmesi ve ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı düşündüğüne yönelik haberlerin yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 4.248 TL’den, ons altın ise 3.348 dolardan işlem görüyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.248,4560

        Satış: 4.249,0620

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.348,04

        Satış: 3.348,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış:6.798,6200

        Satış: 6.947,5000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış:27.193,1500

        Satış:27.698,3800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.643,00

        Satış: 27.815,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.613,14

        Satış: 13.956,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.312,04

        Satış: 27.827,22

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.169,93

        Satış: 28.880,86

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.328,95

        Satış: 3.281,81

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.879,91

        Satış: 4.080,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.109,00

        Satış: 69.809,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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