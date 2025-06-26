Altın fiyatları yükselişe geçti! 27 Haziran bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 27 Haziran Cuma günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Yaşanan değer artışıyla birlikte yatırım yapmak ya da hediyelik takı almak isteyenler güncel altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Özellikle "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'ı görevden alabileceğine dair haberlerin ardından artan belirsizlik nedeniyle yükselişe geçti. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Haziran Cuma altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarında son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Doların değer kaybetmesi ve ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı düşündüğüne yönelik haberlerin yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Gram altın 4.248 TL’den, ons altın ise 3.348 dolardan işlem görüyor. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.248,4560
Satış: 4.249,0620
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.348,04
Satış: 3.348,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:6.798,6200
Satış: 6.947,5000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış:27.193,1500
Satış:27.698,3800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.643,00
Satış: 27.815,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.613,14
Satış: 13.956,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.312,04
Satış: 27.827,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.169,93
Satış: 28.880,86
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.328,95
Satış: 3.281,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.879,91
Satış: 4.080,57
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.109,00
Satış: 69.809,00