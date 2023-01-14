ALTIN FİYATLARI 14 Ocak Cumartesi günü yani bugün ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki piyasalar kapalı olduğu için işlemler dünkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 14 Ocak canlı alış - satış tablosu...

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