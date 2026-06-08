Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI |╨ Bugün altın ne kadar? 8 Haziran 2026 güncel gram altın, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları

        Bugün altın fiyatı ne kadar? 8 Haziran 2026 güncel gram altın, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları

        Altın fiyatları nasıl başladı? 8 Haziran 2026 güncel gram, çeyrek ve bilezik fiyatları merak edilirken, piyasadaki son rakamlar dikkat çekiyor. İşte günün altın fiyatlarına dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 00:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın piyasasında hafta sonu hareketliliği sürüyor! 8 Haziran 2026 Pazartesi günü gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki bugün altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte günün altın fiyatlarına dair detaylar…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.408,30

        Satış: 6.409,16

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.327,45

        Satış: 4.329,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.253,28

        Satış: 10.478,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,14

        Satış: 41.787,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.812,00

        Satış: 42.388,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.442,49

        Satış: 20.957,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,14

        Satış: 41.787,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.914,99

        Satış: 44.036,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.510,63

        Satış: 4.725,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.849,03

        Satış: 6.155,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.161,00

        Satış: 106.003,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri: Mayıs enflasyonu açıklandı, Katılım bankacılığında tarihi birleşme, Vincenzo Italiano Beşiktaş için geldi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.MAYIS ENFLASYONU YÜZDE 1,71Bugün enflasyon verileri günün en sıcak başlığıydı. TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1.71, yıllık enflasyonu ise yüze 32.61 olarak açıkladı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.48 azalış görülürken, May...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        İran, İsrail'i füzelerle vurdu
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi!
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün