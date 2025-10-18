Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: 18 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 18 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketliliği hafta sonu devam ediyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği sürekli değişirken alım satım yapacak vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. Yatırımcılar, ABD'deki banka krizi ve FED'in faiz indirimi sinyalleriyle altına yöneliyor. Hafta başından itibaren rekor tazeleyen altında ons 4,359 dolardan işlem gördü. Öte yandan çeyrek altın fiyatı 9.134 TL'den alıcı buldu. Peki 18 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları son durum

        Giriş: 18.10.2025 - 08:06 Güncelleme: 18.10.2025 - 08:06
        1

        18 Ekim altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. Bu haftanın başından itibaren küresel piyasalarda altın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Altın fiyatları ekonomik belirsizlikler, döviz kurları, küresel faiz politikaları ve yatırımcı algılarıyla doğrudan etkileşim içinde seyrediyor. Peki, 18 ekim 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.875,85

        Satış: 5.876,56

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.366,37

        Satış: 4.367,49

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.401,39

        Satış: 9.608,21

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37,605,55

        Satış: 38,315,38

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.151,00

        Satış: 40.559,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.744,02

        Satış: 19,216,42

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37,605,25

        Satış: 38,315,31

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39,985,36

        Satış: 41,002,73

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.399,53

        Satış: 4.548,05

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.620,31

        Satış: 5.896,30

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 100,017,00

        Satış: 101.251,00

        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "CIA Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildi"
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        Eczacıyı darp eden saldırgan tutuklandı
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
