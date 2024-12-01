Canlı altın fiyatları son durum! 2 Aralık 2024 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki son gelişmeler anlık takip ediliyor. Kapalıçarşı'dan alınan anlık verilere göre en son; gram altın fiyatı, 2 bin 960 liradan alıcı bulurken tam altın 19.615 liradan işlem gördü. Altın yatırımcıları düşüş ve yükseliş arasındaki hızda hesaplamalarını yapmaya devam ediyor. Peki 2 Aralık bugün ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum…
Altın fiyatları bugün güne yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Yaşanan yükselişle birlikte yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. En son 22 ayar bilezik 2 bin 753 liradan, ata altın ise 20 bin 081 liradan alıcı buldu. Peki 1 Aralık bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2 Aralık 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış bilgisi
ALTIN FİYATLARI SON DURUM 1 ARALIK 2024
1 Aralık Pazar günü gram altın, 2 bin 960 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 736 liradan işlem görüyor.
22 ayar bilezik 2 bin 753 liradan, ata altın ise 20 bin 081 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
2.960,53
2.961,83
ALTIN/ONS FİYATI
2.608,54
2.677,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.736,85
4.842,58
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.947,40
19.311,10
ATA ALTIN FİYATI
19.919,82
20.426,28
TAM ALTIN FİYATI
19.628,00
19.839,00
YARIM ALTIN FİYATI
9.444,09
9.685,17