Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Günün ilk saatleriyle birlikte piyasaları izleyenler merakla "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte altın fiyatları alış - satış tablosu...

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