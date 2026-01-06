Habertürk
Habertürk
        Canlı izle: THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de 20. hafta heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Olympiakos karşısında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İki ekip arasında EuroLeague tarihinde oynanan 20 maçta galibiyetlerde eşitlik dikkat çekerken, sarı-lacivertlilerin İstanbul'daki karşılaşmalarda kurduğu üstünlük öne çıkıyor. Basketbolseverler ise bu zorlu mücadelenin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...

        Giriş: 06.01.2026 - 18:37 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:40
        Avrupa basketbolunun dev organizasyonu THY EuroLeague’de 20. hafta karşılaşmaları nefes kesiyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen üst sıralardaki yerini koruyan Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Play-off yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma öncesi iki takımın ligdeki konumu ve geçmiş maç istatistikleri merak konusu olurken, gözler maçın oynanacağı gün ve ekranlara geleceği kanala çevrildi. İşte ayrıntılar...

        FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 6 Ocak 2026 Salı günü bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

        FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

        THY EuroLeague 20. hafta mücadelesi kapsamında yapılacak Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

