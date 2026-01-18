Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Kupa'yı kazanarak moral depolayan sarı-lacivertliler, ligde ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Süper Lig’de haftanın dikkat çeken randevularından biri Alanya’da sahne alıyor. Corendon Alanyaspor, 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan ve zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Kupa zaferinin ardından deplasmanda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11’leri ise sporseverlerin gündeminde. İşte ayrıntılar...
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.