Süper Lig’de haftanın dikkat çeken randevularından biri Alanya’da sahne alıyor. Corendon Alanyaspor, 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan ve zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Kupa zaferinin ardından deplasmanda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11’leri ise sporseverlerin gündeminde. İşte ayrıntılar...