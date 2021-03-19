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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden-Putin atışmasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın Rusya lideri Putin'e yönelik "katil" sözü için, "Böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur değildir. Sayın Putin çok akıllıca, çok şık bir cevap vermiştir" dedi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden-Putin atışmasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Biden ile Putin arasındaki tartışma: Bu ifadeler bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya Devlet Başkanı'na böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur değildir. Sayın Putin çok akıllıca, çok şık bir cevap vermiştir.

Kilis'e atılan roketler: Son bir hafta 10 gün içerisindeki gelişmelerin tezahürüdür. Daha önce bir yanlış daha yapıldı. Bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Biz fırtınalarımızla gerekli cevabı verdik. Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun karşılığını veriyoruz.

AK Parti Kongresi: Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı yaptık. Sloganlarımızdan konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma da 2023'ün manifestosu olacaktır. İnsan haklarıyla ilgili yaptığımız reform, ekonomi paketiyle ilgili bunları kapsayan çok daha geniş bir konuşmayı planlamış durumdayım. Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek, AK Parti olarak, MHP ile bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda bu dayanışmamızın gereği neler olacaktır, bunları ifade edeceğiz. Çok farklı bir dönemde kongreleri gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sürecinde yapıyoruz. MHP yaptı, biz yapacağız. 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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