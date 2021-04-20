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MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

CANLI | Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Bahçeli'den çağrı: Fezlekeler karara bağlanmalı
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Önümüzdeki cuma göre TBMM'nin 101'inci açılış yıldönümünü kutlayacağız. 23 Nisan 1920 Cuma günü Ulus'taki Taş Bina'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Belirlenen mebuslar Ankara'da toplandı. İşgale, istilaya, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesiyle direnilmiştir. Kurucu kahramanlar milli iradenin özlemlerinden kopmamıştır. İlk Meclis, ordular kurup ordular yönetmiş, vatandan düşmanı söküp atmıştır.

Mondros Ateşkes anlaşması imparatorluğumuzun teslim belgesiydi. Osmanlı İmparatorluğu 1'inci Dünya Savaşı'ndan çıktığında 1 milyon kilometrekare toprağını kaybetmiş, bağımsızlık da elden çıkmıştı. Vatan coğrafyası ateş altına alınmıştı. İlk Meclis Anadolu bozkırından bir güneş gibi parladı. Ulus'ta tadilatı tamamlanmamış Taş Bina'da toplumun her kesiminden ortak paydaları vatanseverlik olan mebuslar bir araya geldi.

Meclisimizin açılışı Türk milletinin tam bir mutabakatla milli bir kimlik ve hedefte buluşmasıyla, teslimiyete son vererek derlenip toparlanmasıyla sağlanan milli meşruiyetin dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920 tarihi 3 yıl sonra varlığını ve bağımsızlığını tüm dünyaya ilan edecek Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve hukuki altyapısının yapılmasının başlangıcıdır.

Gerek TBMM'nin açılış şartları, gerekse yaşanan gelişmelerin tamamı bizleri küçümseyen, gücümüzü sınamaya kalkışan mihrakları nasıl bir son beklediğini göstermesi bakımından tarihi bir ibret olmuştur. Tarihin acı ve tatlı hatıralarla kapanmış sayfalarını asla hak etmediğimiz iftiralarla açılmasına heveslenmek dikkat etmemiz gereken bir tehlike olarak karşımızdadır.

FEZLEKE ÇAĞRISI

Bu toprakları vatan yapan ecdadımızdan devraldığımız emanetin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk fazladır. Türkiye'nin yükselişi de 23 Nisan 1920'deki şuurda vuku bulduğu gibi, ayrışmayı değil birleşmeyi, parçalanmayı değil kucaklaşmayı hedefleyen kolektif şuurla mümkündür. Dün olduğu gibi bugün de karadeliğimize musallat olan gelişmeler karşısında dayanma gücümüz siz muhterem milletvekillerinin yüksek iradesinde saklıdır.

TBMM'de biriken fezlekelerin bir an önce görüşülerek karara bağlanması terörle mücadeleyi kamçılayıcı görev üstlenecektir. TBMM'nin irade ve egemenliği temsil kurumudur. Milletin önünde ve üstünde bir güç yoktur. Hiçbir bölücü odağın, hiçbir menfur oluşumun, hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclis'te yeri olamaz. Her fikre cevaz vardır ama bölücülüğe, bölünmeye izin yoktur.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

1921 Anayasası'nın birinci maddesi hakimiyetin milletin olduğunu baz almıştır. Demokratik hassasiyet dönemin ortamı dikkate alındığında örnek alınacak bir gelişmedir. Meclis başına buyruk hareket etmemiş, milli egemenlik ilkelerine dayandırmıştır. 1921 Anayasası'nın üzerinden 100 geçmiş olsa da yeni anayasa hazırlıkları, çalışmaları hiç sonlanmamıştır. Son 60 yıla damga vuran darbe anayasaları siyasi ve hukuki kutuplaşmaları tetiklemiştir.

Türkiye'nin sivil, geniş katılımlı, tüm düşünce ve eğilimleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyacı olduğunu görmek ve gereğini yapmak lazımdır. Yalın ve anlaşılır, çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, bize özgü, gelecek ile geçmişi birleştirmiş, gerçekleri yakalamış bir anayasa ile cumhuriyetimizin 100'üncü yılını karşılamamız kaçınılmaz bir görevdir. MHP ön şartsız hazırdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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