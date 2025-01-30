UEFA Avrupa Ligi puan durumu 31 Ocak Cuma: Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada, elendi mi?
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında kritik maçlara çıktı. Bu kapsamda; Galatasaray Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk oldu. Zorlu mücadeleler sonrasında, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kaçıncı olduğu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın topladığı puanlar çerçevesinde puan tablosundaki yeri...
UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam etti. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükseldi. İlk 24'ün içinde olan takımlar ise play-off adını yazdırdı. Bu kapsamda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, "Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...
AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Avrupa Ligi'nde Galatasaray geride kalan 8 maçta, 3 galibiyet, 4 beraberlikle 1 mağlubiyet ile 13 puan toplayarak 14. srada yer aldı. Temsilcimiz bu sonuca göre adını play-off eşleşmesine yazdırdı.
AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe, geride kalan 8 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. 24. sırada olan temsilcimiz play-off turu için son bileti alan takım oldu.