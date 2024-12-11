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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık 2024 Çarşamba: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık 2024: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ülke puanı adına kritik maçlara çıkıyor. Bu yıl yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 8 maça çıkacak. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:06
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        UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları sebebiyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu konuk ederken, Galatasaray Malmö deplasmanında, Beşiktaş ise Bodo Glimt karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise sahasında Heindenheim konuk edecek. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...

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        UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025

        UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta sonunda topladığı 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

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        FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        11 Aralık Çarşamba

        18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

        23 Ocak Perşembe

        20.45 Fenerbahçe - Lyon

        30 Ocak Perşembe

        23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

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        UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

        12 Aralık 2024 Perşembe

        20:45: Malmö - Galatasaray

        21 Ocak 2025 Salı

        18:30: Galatasaray - D.Kiev

        30 Ocak 2025 Perşembe

        23:00: Ajax - Galatasaray

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        12 Aralık 2024 Perşembe

        23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş

        22 Ocak 2025 Çarşamba

        18.30 Beşiktaş - Athletic Club

        30 Ocak 2025 Perşembe

        23.00 Twente – Beşiktaş

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        UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

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