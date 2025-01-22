UEFA ülke sıralaması son durum... Avrupa Ligi'nin 7'nci hafta maçları kapsamında Galatasaray Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş ise Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla geçti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe yarın Lyon'u ağırlayacak. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9'uncu sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...